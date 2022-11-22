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Uyuşturucu ile geldi, yakalandı

22 Kasım 2022 Salı 12:00
Uyuşturucu ile geldi, yakalandı

 Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Murat Balkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat, zanlı Murat Balkan’ın 17.11.2022 tarihinde saat 13.30’da Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlının kazağının yakasındaki cebinde 2 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

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