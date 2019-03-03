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Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
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Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi

Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi

03 Mart 2019 Pazar 12:12
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi

Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da uyuşturucu içip, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek polislerden çakmak isteyen 19 yaşındaki Eren Güneş, tutuklandı.

Meselenin olgularını mahkemeye aktaran polis memuru Mehmet Sevinç, 2 Mart’ta, saat 16:00’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giden zanlı Eren Güneş’in hareketlerinden şüphelenilmesine sonucu üzerinde yapılan aramada, cebinde yaklaşık yarım gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Sevinç, uyuşturucuyu ayni gün Çağlayan bölgesinde askeri bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a giderek, 300 Euro karşılığında iki adet extacy hap ile 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde aldığının belirlendiğini söyledi. Sevinç, zanlının uyuşturucu aldıktan sonra kuzeye döndüğünü ve iki hapı ile hintkenevirinin bir kısmını içerek, tükettiğini kaydetti. Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Eren GüneşUyuşturucu
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