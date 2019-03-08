Uyuşturucu hap zanlısı ağır teminat şartıyla serbest kaldı

UYUŞTURUCU HAP ZANLISI AĞIR TEMİNAT ŞARTIYLA SERBEST KALDI

28 Şubat 2019 tarihinde tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 153 adet extacy hap bulunması ile ilgili tutuklanan kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlaması ile tutuklanan İ.D, tahkikatının tamamlanması nedeniyle bugün Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Olguları mahkemeye aktaran tahkikat memuru Cüneyt Arkın meselenin tamamlandığını, zanlının suçunu kabul ettiğini emare uyuşturucu hapları ismini bilmediği bir kişiden aldığını söylediğini belirterek zanlı ve babasının KKTC vatandaşı olduğunu, Üniversitede öğrenim gördüğünü, ailesinin de yurt dışında yaşadığını belirten Arkın zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik seyahat belgesi ve pasaportunu Polise teslim etmesi, 15.000 TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin zanlı lehine 100.000 er TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 2 gün Polis’e ısbat-ı vücut etmesi kaydıyla serbest kalmasını emretti. Şartları yerine getirmemesi halinde 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini emretti. (MHA)