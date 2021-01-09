Uyuşturucu haberleri

GÖNYELİ'DE UYUŞTURUCU

Dün, saat 14:00 sıralarında, Gönyeli’de H.K. (E-29)'nin yolcu olarak bulunduğu İ.O.’(E-24)’nun kullandığı salon araç polis tarafından şüpheli görülerek durdurulmuştur. Akabinde araçta ve adı edilenlerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunmuştur.

Ayni gün H.K.’nin ikametgahı’nda yapılan aramada, yaklaşık 3 gram 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Yürütülen soruşturmada meselede bağlantısı bulunan S.K.’nin (E-22) ikametgahında yapılan aramada da toplam 7.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunmuştur. Tüm zanlılar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GAZİMAĞUSA'DA İKİ AYRI YERDE UYUŞTURUCU

Dün, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da N.A.M.D.’nin (E-22) ikametgahında, ve üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 350 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Yine aynı adreste bulunan J.H.’nin (E-23) tasarrufunda ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



Yine dün saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da T.T. (K-21) yönetimindeki araç ile işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı ileri işlem için araçta yolcu olarak bulunan G.D. (E-24) ve G.O. (K-17) birlikte trafik şubesine celp edildiği sırada tasarruflarında bulunan yaklaşık 110 gram 500 miligram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bahse konu araç içerisinde dışarıya attıkları tespit edilmiştir. Adı edilenler ve araçta yapılan aramada, 2 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.