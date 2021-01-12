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Uyuşturucu haberleri

Toplam 3 kişi tutuklandı..

12 Ocak 2021 Salı 14:00
Uyuşturucu haberleri
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Dün saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da A.M.E.M.(E-26) ’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yine dün saat 19:30 sıralarında, İskele’de T.K.(E-42) ve E.K.(E-40) ’nin birlikte kaldıkları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 310 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisine uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa UyuşturucuIskele Uyuşturucu
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