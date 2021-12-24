Uyuşturucu.. Evde öğütücü bulundu

Dikmen’de evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Azhar Ahmed bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesinde görevli polis memuru Kader Atran olguları aktardı.

Artan, 16 Aralık 2021 tarihinde saat 21.00 sıralarında Dikmen’de yaşayan zanlının evinde yapılan aramada mutfaktaki dolapta ilaç kutusu içerisinde 3 gram 286 mg hintkeneviri, salondaki masanın üzerinde içerisinde 224 mg uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir sarma sigara izmariti ve yine üzerinde kalıntı olduğu düşünülen bir adet öğütücü bulduklarını söyledi. Polis, zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Girne’de bilmediği bir şahıstan 6 gram aldığını, bir kısmını arkadaşlarıyla içtiğini söylediğini aktardı. Artan, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin lira nakit teminat yatırması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.