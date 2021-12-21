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Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

21 Aralık 2021 Salı 21:52
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

UYUŞTURUCU SANIĞI DERVİŞ SEYHUN’A 4,5 YIL HAPİS CEZASI

(21-12-2021...MHA) Gazimağusa’da 05.07.21 tarihinde  tasarrufunda 367 gr 126 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak aleyhinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlamasından dosya tanzim edilen Derviş Seyhun aleyhindeki dava bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde oturum gerçekleştiren Ağır ceza mahkemesinde görüşülüp karara bağlandı ve sanığa işlemiş olduğu suçlardan 4,5 yıl hapis cezası verildi.

Başkan kıdemli yargıç Musa Avcıoğlu, kıdemli yargıç Pınar Beyoğlu ve üye yargıç Özge Uğraşın tarafından oluşan Ağır ceza mahkemesinin sanık ile ilgili kararı Başkan Avcıoğlu tarafından okundu.

Sanığı aleyhinde getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm edildiğini, duruşma sırasında iddia makamı tarafından mahkemeye 7 emare sunulduğunu, sabıkasız birisi olduğunu ve 15.07.21 tarihinden itibaren hükümsüz tutuklu olarak bugüne değin cezaevinde bulunduğunu belirten Avcıoğlu, sanığın işlemiş olduğu suçun ağır hapislik cezası gerektiren ve son yıllarda hayli artış gösteren suçlar arasında ilk sıralarda olduğuna dikkat çekti.

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Savunma avukatının beyanlarına da yer verilen kararda, sanığın işlemiş olduğu suçtan son derece pişman olduğu, avukatı tarafından mahkemeden özür dilediğini, suçunu kabul edip adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduğunu, yanlış zamanda yanlış arkadaş seçimiyle bu suça karıştığını, bu olay dışında hiçbir olaya karışmadığı, uyuşturucu satışı yapmadığı ve uyuşturucu maddeyi bağımlı olduğu için kendi kullanımı maksadıyla temin etmesinin dikkate alınması yanında denetimli serbestlik yasasından faydalandırılması beyanında bulunarak sanığa mülayim davranılmasının talep edildiğinin belirtildiği  kararda heyet öncelikle denetimli serbestlik konusunda geniş açıklamalarda bulundu.

Yüksek mahkeme kararlarında uyuşturucu madde kullanan ve bağımlı olduğuna dair bulgu yaparız denilen kararda denetimli serbestlik hakkının kullanılması için sanığın uyuşturucu maddeyi kullanımı için aldığının ispat edilmesi yanında sanığın şahsi kullanım maksadıyla uyuşturucu maddeyi tasarruf etmiş olduğu konusunda mahkemenin ikna edilmesi gerekir denildi.

Kişisel kullanım konusundaki değerlendirme uygun bulunur denilen kararda, bir kişinin şahsi kullanım maksadıyla kullandığı uyuşturucu madde miktarı mahkemenin kabul göreceği bir miktarda olması gerekir denildi.

Sanığın 2002 yılından beri uyuşturucu madde kullanan bir kişidir, parasını sonra ödemek suretiyle aldığı uyuşturucuyu evine götürdüğünü bir kısmını içmek suretiyle kullandığının belirtildiği kararda, uyuşturucu miktarının yüksek olması, çeşitli miktarda bölünüp ayrılmasının da değerlendirildiğini belirten Avcıoğlu, kamu menfaati göz önünde tutulması yanında sanığa işlemiş olduğu suçtan dolayı hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesi kaçınılmazdır dedi.

Sonuç itibarıyla sanığı aleyhine getirilen her iki davadan suçlu bulunur mahkum ederiz diyen Avcıoğlu, sanığa 4,5 yıl hapislik cezası verildiğini aktardı. (MHA)

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