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Uyuşturucu davasında 4 zanlıdan 3'ü serbest

Uyuşturucu davasında 4 zanlıdan 3'ü serbest

13 Mart 2019 Çarşamba 20:24
Uyuşturucu davasında 4 zanlıdan 3'ü serbest

60 GR UYUŞTURUCU MADDE DAVASINDA 4 ZANLIDAN  3’Ü SERBEST KALDI

Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi 4 Mart 2019 tarihinde Gazimağusa’da gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği 60 gr sentetik cannabinoid maddesi ile ilgili bağlantılı olduklarına inanılan, K.Ş, U.Ö, T.Ç ve M.Ö yü tutuklamış ve  5.3.19 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve verme suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarmış ve haklarında 3 gün tutukluluk emri almıştı.

Ek tutukluluk talebiyle İkisi kadın 4 zanlı  8.3.19 tarihinde tekrar yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 5 gün daha tutukluluk emri alınmış ve bu karardan sonra fenalık geçiren K.Ş  çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantıları olmadığı tespit edilen zanlı U.Ö, T.Ç ve M.Ö serbest bırakıldıktan sonra zanlı K.Ş  12.3.19 tarihinde  teminat maksatları bakımında Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı  iki ayı geçmeyen bir süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu davasında serbest kalan zanlı 4 M.Ö  tutuklanmadan önce  işlemiş olduğu birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan aleyhine dosya tanzim edildiği cihetle davası askeri mahkemeye havale edildi.  (MHA)

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