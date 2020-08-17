Uyuşturucu davası yön değiştirdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Lubbab’ın Nisan ayında Doğanköy’de meydana gelen bir olayla ilgili arandığı ortaya çıkarken, aktarılan şahadetleri değerlendiren mahkeme her iki zanlıyı 2 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderdi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

En son görüşülen davada Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz şahadet verdi. Yavuz, Muhan Al Lubbab’ın Nisan ayı 2020 tarihinde Doğanköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf, Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Kastıyla Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp"suçlarından aranırken, geçtiğimiz gün narkotik tarafından yakalandığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, 5 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Esentepe’de Turkuaz Sitesi yakınlarında şüpheli görülen zanlı Abdullah Wahabi’nin üzerinde arama yapıldığını bildirdi.

CEBİNDEKİ 5 GRAM ELE VERDİ

Zor, yapılan aramada zanlının şortunun cebinden 5 gram hintkeneviri çıktığını aktardı. Zor, daha sonra zanlı Wahabi ile Muhan Al Lubbab’ın birlikte kaldıkları evde arama yapıldığını; 53 gram hintkeneviri ile 163 adet uyuşturucu hap bulunduğunu aktardı.

Zanlı Lubbab’ın da tutuklandığını kaydeden polis, evde uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 250 TL, 320 euro ve 200 dolar bulduklarını açıkladı.