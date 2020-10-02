banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
475.170
DOLAR
7.7188
STERLİN
10.0208
EURO
9.0509
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376

Uyuşturucu çetesine 4 gün tutukluluk!

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Randy Richard Ebakoleane, Ahmet Manga, Emmanuel Asuquo Umoh ve zanlı M.Ç dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ekim 2020 Cuma 14:16
Uyuşturucu çetesine 4 gün tutukluluk!
banner337
banner351

Evrim KAMALI

banner341
Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Randy Richard Ebakoleane, Ahmet Manga, Emmanuel Asuquo Umoh ve zanlı M.Ç dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlı 1 Randy Richard Ebakoleane, zanlı 2 Ahmet Manga, zanlı 3 Emmanuel Asuquo Umoh ve zanlı M.Ç, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.09.2020 tarihinde bir polis ekibi tarafından zanlı 1’in ikametgâhında yapılan aramada 1 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1’in konu maddeyi zanlı 2’den 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı 2’nin, zanlı 3’ün evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı. Polis, zanlılar 2, 3 ve 4’ün huzurlarında yapılan aramada tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir kişi olduğunu söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Randy Richard EbakoleaneAhmet MangaEmmanuel Asuquo Umoh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATV’yi çalıştırmak için start yuvasını kır
ATV’yi çalıştırmak için start yuvasını kır
Psikiyatr kontrolünden geçirilecekler
Psikiyatr kontrolünden geçirilecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kendileri için bırakılan uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalandılar
Kendileri için bırakılan uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalandılar
4 kişi uyuşturucudan tutuklandı
4 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Golal’ın ölüm sebebi siroz
Golal’ın ölüm sebebi siroz
Karantina otelindeki oda ziyaretine yasal işlem
Karantina otelindeki oda ziyaretine yasal işlem
Karantina merkezine gitmemek için yalan beyanda bulundu
Karantina merkezine gitmemek için yalan beyanda bulundu
Tır dorsesi içinde gelen Suriyeli 7 kişiye birer gün tutukluluk!
Tır dorsesi içinde gelen Suriyeli 7 kişiye birer gün tutukluluk!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim