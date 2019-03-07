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Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı

Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı

07 Mart 2019 Perşembe 10:52
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı

06.03.2019 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt’ta, İrfan Nadir Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, bulvar üzerinde yürümekte olan A.B.(E-35)’nin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde; söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Y.D.(E-34) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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