Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı

17.07.2019 tarihinde, 07:30 sıralarında, Bafra’da, B.T.(E-30)’nin kalmakta olduğu lojman odası içerisinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı görülen B.K.(E-30), Ö.E.K.(E-30), M.M.Y.(E-30), C.K.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.