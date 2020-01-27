Uyuşturucu alışverişi yapan zanlılar teminatla serbest kaldılar

21.1.20 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, bir üniversitenin 302 no’lu yurt odasında narkotik polisin yaptığı aramada tasarrufunda 1,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Libya uyruklu Abubaker Mohamed Abubaker Elsaeiti tutuklanmış ve tasarrufundaki maddeye el konulmuştu. Zanlı 22.1.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürdürülen tahkikatta zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi Fıras Zaal Odeh Al Hout’ dan aldığının tespit edilmesi üzerine zanlı 2’ de 23.1.20 tarihinde Ercan havalimanından çıkış yaparken tutuklanmıştı.

Bugüne değin tutuklu bulunan her iki zanlı bugün 27.1.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hasan Derman olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Derman şahadetinde alınan bilgi ışığında 21.1.20 tarihinde saat 10.15-10.50 arasında Gazimağusa’ da bir üniversitenin 302 nolu yurt odasında zanlının da hazır bulunduğu bir arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada, oturma odası içerisindeki sehpa üzerinde üzeri çizgili beyaz kâğıt parçası içerisinde sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde ve TV ünitesi altında kırmızı beyaz kâğıda sarılı malboro marka sigara paketi içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Derman zanlı 1’ in tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada, zanlı 1’ in bahse konu uyuşturucu maddeyi hatırlamadığı miktarda zanlı 2 Fıras Zaal Odeh Al Hout’ den 300 TL karşılığında aldığını beyan etmesi üzerine zanlı 2 nin aranan şahıs ilan edildiğine değinen Derman, 23.1.20 tarihinde saat 14.05 raddelerinde Ercan hava limanından çıkış yapmakta olan zanlı 2 nin derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Emarelerle ilgili analiz raporunun geldiğine ve 721 mlg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğine değinen Derman, 721 mlg üzerinden yazılı dava tebliğ ettiği zanlıların davalarına karşılık ret cevabı verdiklerini belirtti.

KKTC’de öğrenci statüsü ile kalmakta olan zanlıların bundan sonraki tahkikata etki etme olanağı olmadığını belirten Üreten, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 4000’ er TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.