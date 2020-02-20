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Uyuşturucu alım satımından tutuklanmışlardı

Zanlılardan biri yargılanmayı cezaevinde bekleyecek diğeri teminata bağlandı

Uyuşturucu alım satımından tutuklanmışlardı

Zanlılardan biri yargılanmayı cezaevinde bekleyecek diğeri teminata bağlandı

20 Şubat 2020 Perşembe 19:40
Uyuşturucu alım satımından tutuklanmışlardı
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Narkotik polisi almış olduğu bir ihbar doğrultusunda 14 Şubat 2020 tarihinde Gazimağusa’da bir üniversitenin yurt binasındaki dairesinde arama gerçekleştirdi. Jeo Jrn De Goshie  kalmakta olduğu dairede ve huzurunda yapılan aramada satışa hazır Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlı tutuklandı ve çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.  Yapılan soruşturmada zanlı 1’ in konu uyuşturucu maddeleri zanlı 2 Akshaykumar Kasseri Anıl Kumar satın aldığının belirlenmesi üzerine 16.2.20 tarihinde Akshaykumar Kasseri Anıl Kumar de tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar 17.2.2020 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün ek tutukluluk emri temin edilmişti.

Aleyhlerindeki tahkikatın tamamlanması nedeniyle zanlılar bugün 20.2.20 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Zanlı 2 15000 TL nakdi teminat karşılığı teminatla serbest kalırken zanlı 2 yargılanmayı ceza evinde bekleyecek.

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Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülen teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili bilgi aktarmak suretiyle anımsatmada bulundu.

Yıldırım şahadetinde 14.2.20 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlı 1’ in kalmakta olduğu yurt odasında arama gerçekleştirdiğini belirtti. Arama sonucu zanlının tasarrufunda paketler içerisinde satışa hazır vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Yıldırım zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’ in suçunu itiraf ettiğini, bahse konu maddeleri 6000 TL karşılığı 56 gr olarak zanlı 2 Akshaykumar Kasseri Anıl Kumar dan satın aldıktan sonra okul harcını ödemek için 46 gramını başka kişilere sattığı yönünde beyanda bulunduğunu belirten Yıldırım, zanlı 2’ nin ise bu iddiaları kabul etmediğine değindi.

Her iki zanlıya dava tebliğ edildiğini belirten Yıldırım KKTC de hiçbir statüsü olmadan ikamet etmekte olan zanlı 1’ i davası görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep ederken zanlı 2 ‘ nin de teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlı 2’ nin KKTC haricine çıkışını yasakladıktan sonra 15000 TL nakdi teminat ödemesi ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. Ayrıca KKTC de izinsiz ikamet eden zanlı 1’ in de ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla ve her hâlükârda 2 ayı geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmesini emretti. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Jeo Jrn De GoshieAkshaykumar Kasseri Anıl KumarUyuşturucu
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