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Uyuşturucu alım satımı yapan 2 kişi tutuklandı

Narkotik polisi almış olduğu bir ihbar doğrultusunda 14 Şubat 2020 tarihinde Gazimağusa’da bir üniversitenin yurt binasındaki dairesinde arama gerçekleştirdi.

Uyuşturucu alım satımı yapan 2 kişi tutuklandı

Narkotik polisi almış olduğu bir ihbar doğrultusunda 14 Şubat 2020 tarihinde Gazimağusa’da bir üniversitenin yurt binasındaki dairesinde arama gerçekleştirdi.

18 Şubat 2020 Salı 12:17
Uyuşturucu alım satımı yapan 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu alım satımı yapan 2 kişi tutuklandı

Narkotik polisi almış olduğu bir ihbar doğrultusunda 14 Şubat 2020 tarihinde Gazimağusa’da bir üniversitenin yurt binasındaki dairesinde arama gerçekleştirdi. Jeo Jrn De Goshie kalmakta olduğu dairede ve huzurunda yapılan aramada satışa hazır Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlı tutuklandı ve çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.  Yapılan soruşturmada zanlı 1’in konu uyuşturucu maddeleri zanlı 2 den Akshaykumar Kasseri Anıl Kumar satın aldığının belirlenmesi üzerine 16.2.20 tarihinde Akshaykumar Kasseri Anıl Kumar de tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar dün 17.2.2020 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün ek tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili bilgi aktardı. Yıldırım şahadetinde 14.2.20 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlı 1’ in kalmakta olduğu yurt odasında arama gerçekleştirdiğini belirtti. Arama sonucu zanlının tasarrufunda satışa hazır vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Yıldırım zanlının suçüstü hali tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’ in suçunu itiraf ettiğini, bahse konu maddeleri 6000 TL karşılığı 56 gr olarak zanlı 2 Akshaykumar Kasseri Anıl Kumar dan satın aldıktan sonra okul harcını ödemek için 46 gramını başka kişilere sattığı yönünde beyanda bulunduğunu belirten Yıldırım, zanlı 2’ nin ise bu iddiaları kabul etmediğini ve zanlı 1’ i ilk kez poliste gördüğü konusunda beyanı olduğuna değindi.

Emare alınan materyallerin analiz ve parmak izi incelemesine gönderildiğine değinen Yıldırım, araştırmanın çok yönlü devam etmekte olduğuna vurgu yaptıktan sonra zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
GazimagusaUyuşturucuAkshaykumar Kasseri Anıl KumarJeo Jrn De Goshie
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