Uwalaka tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Kennedy Chukukwi Uwalaka tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, 02.03.2020 tarihinde zanlı Kennedy Chukukwi Uwalaka’nın ikametgâhında yapılan aramada elbise dolabında 462 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 4 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.