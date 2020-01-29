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Üvey oğluna tabanca çekip “seni öldürürüm “diye tehdit etmişti

Üvey baba tutuksuz yargılanacak

Üvey oğluna tabanca çekip “seni öldürürüm “diye tehdit etmişti

Üvey baba tutuksuz yargılanacak

29 Ocak 2020 Çarşamba 18:24
Üvey oğluna tabanca çekip “seni öldürürüm “diye tehdit etmişti

Üvey oğluna tabanca çekip “seni öldürürüm “diye tehdit etmişti

26.1.20 tarihinde saat 12.00 raddelerinde, Serdarlı-Çukurova köyleri arasında bir ağıl içerisinde, arlarında meydana gelen ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı üvey oğlu İbrahim Bülbül’ e tasarrufunda bulundurduğu 9 mm çapında tabancayı doğrultarak “ seni öldürürüm” diyen Hüseyin Taçoy şikâyet üzerine ayni gün tespit edilerek arama müzekkeresi tahtında ikametgâhında ve ağılında arama yapıldı.  Arama sonucu bir adet 9 mm lik tabanca, 7 adet 9 mm çapında canlı mermi, 3 adet av tüfeği, 55 adet av fişek ve 1 adet 22 kalibrelik hava tüfeği bulunarak emare olarak alındıktan sonra zanlı tutuklandı.

Zanlı 27.1.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Zanlı bugün 29.1.20 tarihinde, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf, ithali yasaklanmış av tüfeği ithal etmek, kayıtsız hava tüfeği tasarrufu ve kanunsuz patlayıcı madde ithal etme suçlarından yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

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İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru PÇ Caner Atamer, zanlının 26.1.20 tarihinde Serdarlı-Çukurova köyleri arasında bulunan ağılında ve yanında üvey oğlu olduğu halde ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşadıkları ve zanlının tasarrufunda bulundurduğu 9 mm çapında tabancayı üvey oğluna çevirip “seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Şikâyet üzerine ayni gün tespit edilen zanlının temin edilen arama müzekkeresi tahtında ikametgâhında ve ağılında arama yapıldığını belirten Atamer, arama sonucu bululunan1 adet 9 mm çapında tabanca, 7 adet 9 mm çapında canlı mermi. 3 adet av tüfeği, 55 adet fişek ve 1 adet 22 kalibrelik hava tüfeğinin  emare alındığını ve zanlının tutukladığını söyledi.

Gönüllü ifade veren ve aleyhindeki suçlardan kendisine okunan yazılı dava tebliğini kabul eden KKTC uyruklu zanlının bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmadığına vurgu yapan PÇ Atamer zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 7000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC uyruklu muteber 2 kişinin imza edeceği 75000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin TaçoyTehditTabanca
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