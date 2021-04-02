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Üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı

02 Nisan 2021 Cuma 16:35
Üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı
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2016 yılı ile Ocak 2021 tarihleri arasında kalmakta olduğu ikametgâhında, 16 yaşındaki üvey kızının vücudunun muhtelif terlerine ve cinsel organına birçok kez dokunmak suretiyle cinsel saldırıda bulunup tasarrufundaki bıçağı adı edilen kızın boğazına dayadıktan sonra amcasına söylemesi halinde kendisini öldürmekle tehdit eden üvey baba İ.K, şikâyet üzerine 31.03.21 tarihinde tutuklanmış ve 01.04.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 02.04.21 tarihinde Cinsel saldırı, cinsel taciz, şiddet kullanma tehdidi ve darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak PM Mehmet Keleş’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Keleş yemin altında verdiği şahadetinde, 2016 - Ocak 2021 tarihleri arasında zanlının kalmakta olduğu ikametgâhında 16 yaşındaki üvey kızının vücudunun muhtelif yerlerine ve cinsel organına birçok kez dokunarak “ başka şeyleri de öğrenmen lazım, seks videoları izleyelim “ demek suretiyle cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu,  ayrıca tasarrufunda bulundurduğu uzunluğu belirlenemeyen siyah saplı bir bıçağı müşteki kızın boğazına dayamak ve amcasına olanları anlatması halinde kendisini öldürmekle tehdit ettiği ve şiddet tehdidinde bulunduğu yönünde 31.03.21 tarihinde polise rapor edilmesiyle tahkikat başlatıldığını söyledi.

Alınan şikâyet doğrultusunda müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve zanlının tutuklandığını belirten tanık polis, aynı gün zanlının ikametgâhında arama yapıldığını söyledi.

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Mesele ile ilgili bağlantılı olarak zanlının kullanımındaki cep telefonunun emare alındığını ve incelenmek üzere Data şubesine gönderildiğini söyleyen tanık polis, zanlının müşteki ile ilgili görüşmelerinin olup olmadığı yönünde bir rapor temin edilmek maksadıyla GSM operatörüne yazı gönderildiğini ancak henüz bir rapor temin edilmediğini belirtti.

Temin edilen 1 günlük sürede 3 ifade alındığını, savunma avukatının iddiaları ile ilgili ifade temin edildiğine dikkat çeken tanık polis, zanlının ifade vermediğini, suskun kaldığını ve sadece olayın yalan olduğu yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Zanlının müştekinin annesi ile boşanma aşamasında olduğunu söyleyen tanık polis, bir soru üzerine müştekinin ilk şikâyetini psikolog bir doktora söylediği yönünde ifade bulunduğunu belirtti.

Meselenin ciddi bir mesele olduğunu, müşteki annesinin de zanlıdan şikâyetçi olduğuna değinen tanık polis, KKTC vatandaşı olan zanlının benzeri sabıkası olmadığını belirttikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti e tarafların beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 100 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
TacizüveyBaba
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