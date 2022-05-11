Üvey kızına cinsel saldırıda bulunan zanlı teminat şartıyla serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne- Ozanköy’de 27 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan A.R.Y. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı rekor teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, olayla ilgili olguları aktardı. Yavuz, 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Ozanköy’de, zanlı A.R.Y’nin birlikte kalmakta olduğu üvey kızına muhtelif defalar iki kattan müteşekkil ikametgâhın alt katında bulunan yatak odasında rızası olmaksızın göğüslerini sıkmak, yatağına uzanıp cinsel organını kıyafetinin üzerinden adı edilenin kalçalarına sürtmek ve elleriyle adı edilenin cinsel organını ellemek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Yavuz, olayın bilgilerine müştekinin ilk şikâyeti yaptığı kız kardeşi ile polise gelip bildirmelerinden sonra ortaya çıktığını ve zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Ömer yavuz, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını açıkladı.

Yavuz, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti. Ömer Yavuz, zanlının cep telefonunun incelenmesi için mahkemeden emir alındığını belirtti. Yavuz, zanlının cep telefonunda yapılan ön incelemede müştekiyle yaşadığı cinsel davranışlara benzer videoların bulunduğu porno sitelerine girdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Yavuz, zanlının cep telefonunda detaylı inceleme yapılacağını, soruşturmanın devam ettiğini, ayrıca telefonda tespit edilen bazı şahıslara ulaşıp ifadelerini alacaklarını belirtti. Polis memuru Yavuz, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 300’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.