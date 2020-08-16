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Uslanmayınca cezaevinin yolunu tuttu

15 Ağustos günü Girne’de eski kız arkadaşının aracının lastiklerini patlatan zanlı Murat Başbuğ Adanır tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ağustos 2020 Pazar 16:58
Uslanmayınca cezaevinin yolunu tuttu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

15 Ağustos günü Girne’de eski kız arkadaşının aracının lastiklerini patlatan zanlı Murat Başbuğ Adanır tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 31 Temmuz tarihinde de aynı suçu işleyen Adanır 20 günü aşmayacak biçimde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

15 GÜNDE İKİNCİ KEZ

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15 Ağustos tarihinde kız arkadaşı L.M’nin Citroen C-3 model aracının ön lastiklerini keserek hasara uğratan Murat Başbuğ Adanır aynı gün içerisinde Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Beraberinde getirdiği makas ile lastikleri kesen Adanır’ın kız arkadaşının aracının lastiklerini 31 Temmuz tarihinde de bir bıçak ile patlattığı bildirildi.

PASAPORTUNU ÇALMIŞ

Adanır’ın daha önce de kız arkadaşını Alman pasaportunu çaldığı gerekçesi ile polise şikâyet ettiği ortaya çıktı. Mahkemede konuşan polis memuru Kader Çamlıbelli soruşturmanın tamamlandığı ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

20 GÜN TUTUKLULUK KARARI

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile suçu tekrar etmesini de dikkate alarak 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Başbuğ Adanır
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