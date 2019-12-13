banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110477
ALTIN
275.763
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7509
EURO
6.4759
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Uslanmayan uyuşturucu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Uslanmayan uyuşturucu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

13 Aralık 2019 Cuma 17:55
Uslanmayan uyuşturucu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

9.12.2019 tarihinde, alınan bilgi üzerine Gazimağusa' da bir bet ofisi arkasında, elinde tuttuğu plastik bir kap içerisindeki yaklaşık 10 gr ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi polisi görmesi üzerine yere dökerek kaçma teşebbüsünde bulunan İbrahim Turaç kısa süre içerisinde tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden beri tutuklu bulunan zanlı bugün 13.12.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. 9.12.19 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlının bir bet ofisinin arka kısmında tespit edildiğini belirten Üreten polisi gören zanlının elinde tuttuğu kap içerisindeki yaklaşık 10 gr ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere dökerek kaçmaya çalıştığını aktardı. Kaçmaya çalışmasına rağmen zanlının tutuklandığını belirten Üreten yere dökülen uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin de emare alındığını söyledi.

banner317
Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığına değinen Üreten,  zanlının 3 Ekim ve 19 Kasım 2019 tarihlerinde benzeri suçlardan teminata bağlanmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini belirterek zanlının serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğinin mümkün olması nedeniyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının her halükarda 75 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
İbrahim TuraçUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlılarından biri serbest diğeri teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlılarından biri serbest diğeri teminata bağlandı
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahıs davasını cezaevinde bekleyecek
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahıs davasını cezaevinde bekleyecek
Gazimağusa’da eşinin yüzüne yumruk attı
Gazimağusa’da eşinin yüzüne yumruk attı
Ağır bir suç işlemeye teşebbüs zanlıları teminata bağlandı
Ağır bir suç işlemeye teşebbüs zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Tecavüz zanlısı 4 gün tutuklu kalacak
Tecavüz zanlısı 4 gün tutuklu kalacak
Kartal tutuksuz yargılanacak
Kartal tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Lastik izleri örtüşüyor
Lastik izleri örtüşüyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim