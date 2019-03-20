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Uslanmayan Recep Kazak cezaevine gönderildi

Uslanmayan Recep Kazak cezaevine gönderildi

20 Mart 2019 Çarşamba 14:29
Uslanmayan Recep Kazak cezaevine gönderildi

Uslanmayan Recep Kazak cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Cihangir’de ikamet eden ve birlikte yaşadığı kız arkadaşına defalarca şiddet uyguladığı ileri sürülen zanlı Recep Kazak, tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Recep Kazak’ın 19.03.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen kasti hasar, darp ve şiddet tehdidi suçlarıyla tutuklandığını belirtti. Kale, 19.03.2019 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Saflas lastik lojmanlarında Cihangir-Lefkoşa adresinde ayni yerde sakin Recep Kazak’ın kendisini aldattığı gerekçesiyle kız arkadaşı E.I ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip elinde tutmakta olduğu Nokia marka cep telefonunu kasten ve kanunsuzca duvara firlatıp, hasara hasara uğrattıktan sonra masa üzerinde bulunan makası eline alarak adı edilene hitaben "beni aldattığını hissedersem öldürürü seni" demesine müteakip elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup boğazını sıkarak darp ettiğini mahkemeye aktardı. Kale, ayni gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi. Kale, zanlı Recep Kazak’ın adına 30.01.2018 tarihinde vahim zarar suçu, 07.02.2018 tarihinde darp suçundan, 28.11.2018 tarihinde cinsel taciz, darp suçundan dosya tanzim edildiğini ve zanlının bir ayı geçmeyen süre ile cezaevine gönderildiğini hatırlattı.

Kale, 17.01.2019 tarihinde zanlının mahkum edilip, tekrardan benzer bir suç işlemeyeceğine değin 3 yıl süre ile 40 bin TL’lik kefalet senedi imzaladığını belirtti. Kale, TC vatandaşı olan zanlının işlemiş olduğu suçları tekerrür ettiğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, kendisinin darp edildiğini ileri sürdü.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Recep KazakDarp
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