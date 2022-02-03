banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gönyeli’de bir kişi evinde rahatsızlanarak başını çarptı, hastanede yoğun bakıma alındı
29 yaşındaki genç yaralandı
Meteoroloji Dairesi: “Deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km uzaklıkta kaydedildi”
Meteoroloji Dairesi'nden açıklama
Kıb-Tek elektrik borcu olanları uyardı
Kıb-Tek'den uyarı
Tatar ve Sucuoğlu’ndan depremle ilgili açıklama...
Tatar ve Sucuoğlu’ndan depremle ilgili...
2 Bakanlıktan aşağısı olmazmış...
2 Bakanlıktan aşağısı olmazmış...
banner404

Ürküten olaylar

Esentepe’de meydana gelen soygunla ilgili tutuklaman Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler, Seren Fellahoğlu ve Bülent Can şen bugün mahkemeye çıkarıldı.

03 Şubat 2022 Perşembe 21:21
Ürküten olaylar

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Esentepe’de meydana gelen soygunla ilgili tutuklaman Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler, Seren  Fellahoğlu ve Bülent Can şen bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Soner  Koral,  24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında kar maskeli ve silahlı 3 erkek şahsın Esentepe’de, Ikechukwu Chukwuebuka Jerrydım isimli şahsın evine açık unutulan pencereden girdiğini söyledi. Polis, üç zanlının evin tüm kapılarını kırdığını,  , o esnada evde bulunan  Eunıce Nyamandı’nin elindeki 10 bin liralık cep  telefonunu  silah zoruyla aldıklarını, “Borcun olan parayı Cuma gününe kadar ödeyeceksin. Bu olayı da polise anlatmayacaksın”diyerek tehdit ettikten sonra evden ayrıldıklarını söyledi.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalışan cep telefonunu takibe aldıklarını belirtti. Polis, baz istasyonlarından yapılan takipte telefonun Girne’den Güzelyurt’a oradan da Lefkoşa’da sinyal alındığını söyledi. Polis, daha sonra sinyalin tekrar girnede görüldüğünü ifade etti. Polis, baz istayonlarından elde edilen güzergahların incelendiğini, KGS sistemlerinden yapılan görüntü incelemesinde zanlıların tespit edildiğini açıkladı. Polis, kiralık araçta tespit edilen zanlılardan Hüseyin Sariler ve Mehmet Topaloğulları’nın net bir şekilde görüldüklerini, arka koltukta da birisinin oturduğunu ancak o şahsın görülmediğini söyledi. Polis, Sariler ve Topaloğlu’nun yanı sıra suçla bağlantılı Seren Fellahoğlu’nun da tutuklandığını ifade etti.Polis, yapılan soruşturmada aracın seren Fellaoğlu tarafından kiralandığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, meseleyle ilgili aranan Bülent Can Şen’in de tutuklandığını ifade etti.

Polis, ayrıca Mehmet Topaloğulları’nın Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada 14 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı görüşen Bülent Can Şen’in de tutuklandığını ifade etti.

Polis, sorgulanan zanlılardan Topaloğlu’nun ifadesinde daha önceden tanıdığı bir şahsın arkadaşı olan kişinin kendisine uyuşturucu madde gönderdiğini, 35 bin Euro alacağı olduğunu, tahsil etmesini istediğini söylediğini anlattı.

Polis, Topaloğlu’nun35 bin Euro’yu tahsil etmesi halinde bir kısmını kendisinin alacağı yönünde beyanda da bulunduğunu açıkladı.

Polis, yine zanlı Topaloğlu’nun kendisine uyuşturucu gönderen ve tahsilat yapmasını isteyen şahsın

iki silah ayarladığını beyan ettiğini dile getirdi. 

Polis, Şen, Topaloğulları ve Fellahoğlu’nun birlikte Alayköy’e silahları bırakılan yerde almaya gittiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların silahları tekrar Alayköy’e bıraktıklarını, çalınan cep telefonunu ise kırıp attıklarını ancak ne telefonunun ne de silahların söylenilen yerlerde bulunmadığını açıkladı.

Polis, zanlı Topaloğulları’nın cep telefonunda bir siyah diğer metalik iki silah resmi bulduklarını belirtti.

Polis memuru, 1 Şubat 2022 tarihinde Mehmet Topaloğulları’nın dedesinin evinde yapılan aramada mm çapında iki adet tabanca, iki adet şarjör, 17 adet canlı mermi ve 2 adet av tüfeği bulduklarını söyledi. Polis, silahların balistik incelemeye gönderildiğini ifade etti. Polis memuru, ancak zanlının cep telefonunda resmi olan silahın ise henüz bulunamadığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ikinci bir ifade vererek, dedesinin evinde bulunan silahların kendisine ait olduğunu, bu tabancaları başka olaylarda da kullandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 3 kişi ve bir silah daha olduğunu ifade ederek, zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet TopaloğullarıHüseyin SarilerSeren FellahoğluBülent Can Şen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlılarına ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına ek tutukluluk
Eski kız arkadaşını bıçak gösterip tehdit eden kişi tutuksuz yargılanacak
Eski kız arkadaşını bıçak gösterip tehdit eden kişi tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu madde kullanımı hız kesmiyor
Uyuşturucu madde kullanımı hız kesmiyor
Sahte dolarları bozmaya kalktı, yakalandı
Sahte dolarları bozmaya kalktı, yakalandı
Iphone sevdası başını yaktı
Iphone sevdası başını yaktı
Tasarrufunda 9 adet canlı mermi bulunan şahsa 3 gün tutukluluk
Tasarrufunda 9 adet canlı mermi bulunan şahsa 3 gün tutukluluk
Üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
İç çamaşırı içerisinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
İç çamaşırı içerisinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Ekmek teknesine ihanet!
Ekmek teknesine ihanet!
Torbacı suç üstü yakalandı
Torbacı suç üstü yakalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim