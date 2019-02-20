Ürger’e 9 ay hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Bulgaristan pasaportu ile Güney Kıbrıs’a geçmek isterken yakalanan sanık Fadime Ürger aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi kararda sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek bu tür suçların yaygınlaştığını ve ülkede huzuru bozan suç türlerinden olduğunun altını çizdi. Kıdemli Yargıç Hüdaverdi sanığın Lefkoşa'da Kermiya Kara Giriş kapısında, daha önceden Türkiye'nin İzmir ilçesinde tanımadığı bir kişiye 10.000 Euro vererek hazırlatmış olduğu sahte olduğu tespit edilen, Fadik Urga Yordonova adına ısdar olunan Bulgaristan Kimliği ve Bulgaristan Pasaportunu Güney Kıbrıs’a geçmek için Muhaceret görevlilerine vererek sahte resmi evrağı tedavüle sürmesi üzerine tutuklandığını ve yapılan tahkikat sonucunda tutuklu yargılanmak üzere cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderildiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi genç suçlu statüsünde olan sanığın ceza evinde geçirmiş olduğu süreyi de dikkate alarak suçlu bulup mahkum olduğu davalardan oy birliği ile 9 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.