ÜRCAN 6 BUCUK YIL HAPİS YATACAK

(Kamalı Haber) - 48 yaşındaki Polis Memuru Devrim Yılmaz ile 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına neden olup 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Mustafa Ürcan’ın cezası 6 buçuk yıla çıkarıldı.

KKTC Başsavcılığı, alt mahkemenin sanığa verdiği cezanın alenen az olduğuna ilişkin istinaf dosyalamıştı. İstinaf Mahkemesi, KKTC Başsavcılığı’nın sanık ile ilgili dosyaladığı istinafı kabul etti. İstinaf kararı dün, Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Bertan Özerdağ’ın başkanlığında, Beril Çağdal ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurunda açıklandı. Heyet sanığa alt mahkemenin verdiği 5 buçuk yıl hapis cezasını iptal etti ve 6 yıl 6 ay hapis cezası ile değiştirdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Sanık Mustafa Ürcan, Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde yönetimindeki araçla, 269 promil alkollü ve 148 kilometre hızla seyrederken, Seda Suat Yılmaz idaresindeki araca arkadan çarpmış ve Yılmaz'ın sürdüğü araç çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sol tarafına savrulup, park halinde bulunan bir TIR'a çarpmıştı. Kaza sonucu, Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta bulunan eşi Devrim Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmişti.