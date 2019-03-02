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Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı iddiası

Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı iddiası

02 Mart 2019 Cumartesi 16:55
Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı iddiası

Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’nin ünlü oyuncusu Selçuk Yöntem’in satın aldığı ev karşılığında gönderdiği 352.960 TL parayı emlak şirketine vermeyip çaldığı öne sürülen Yasemin Taşkıran bugün tutuklama talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, zanlının emanetçi tarafından sirkat suçlaması ile tutuklandığını söyledi. Kol, Girne’de, IQ emlak çalışanı Yasemin Taşkıran'nın 13 Eylül 2018-21 Ocak 2019 tarihleri arasında, yurt dışında yaşayan Akif Selçuk Yöntem (E-66) tarafından kendisine bir şirket tarafından yapımı tamamlanan Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 nolu daireyi, satın alınması karşılığında EFT yoluyla gönderilen toplam 352.960 TL parayı ilgili şirkete vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Zanlının 1 Mart tarihinde alınan şikâyet üzerine şubeye celp edildiğini, yapılan sorgusunda suçunu kabul ettiğini kaydeden polis memuru Kol, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken banka hesapları olduğunu ifade etti.

Kol, tahkikatın salimen yürütülmesi için 2 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 02.03.2019 19:13
Anahtar Kelimeler:
Selçuk YöntemYasemin Taşkıran
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