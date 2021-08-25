Ünlü işadamının sevgilisi teninatla serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal meselesi ile ilgili olarak başlatılan operasyon neticesinde tutuklanan Jane Alhaj bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemil Enginsoylu olayla ilgili bulguları aktardı. Enginsoylu, zanlı Jane Alhaj’ın “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme” ve “Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında tartıştıkları gerekçesiyle erkek arkadaşı ünlü iş insanı H.Ö WhatsApp üzerinden kendisine yolladığı çıplak fotoğraflarını internet sitesinde yayınladığını belirterek, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını kaydetti. Zanlının Hamitköy’deki evinde arama yapıldığını dile getiren Enginsoylu, arama sonucunda iki adet laptop ve cep telefonunun emare olarak alındığını ifade etti. Enginsoylu, soruşturma kapsamında zanlının laptopunda müştekiye ait müstehcen fotoğrafın bulunduğunu, söz konusu kişinin şirketinin reklam sayfasında fotoğrafın paylaşıldığını anlattı. Polis, zanlının ayrıca söz konusu fotoğrafı müştekinin cep telefonuna gönderip, şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, mesele ile ilgili zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.