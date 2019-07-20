Ünlü iş adamı: Erdinç Küçükuncular çıktı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İş insanı Erdinç Küçükuncular işlediği iddia edilen sahte evrak düzenleme suçundan aleyhine başlatılan soruşturma ve getirilen dava sürecinde ülkede yatırımları olduğu ve KKTC'den kaçmayacağı düşünülerek dönemin adli şube amiri tarafından teminata bağlanması gereksizdir düşüncesi ile bağlanmaması Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından hayretle karşılandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyetini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen İlk gün duruşmasında mahkeme heyeti sanık Erdinç Küçükuncular'ın teminata bağlanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti adına Başkan Fadıl Aksun sanığın teminata bağlanması durumunun kabul edilemeyeceğini belirterek bu durumun incelenmesi ve sanığı teminata bağlamayan polisler aleyhinede soruşturma açılmasına emir verdi.