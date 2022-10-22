banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üniversitenin sosyal tesislerinde yangın çıktı
Eşyalar cayır cayır yandı!
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Başkasının kimliğine büründü, tutuklandı
Başkasının kimliğine büründü, tutuklandı
Tatar: “Halkın sorunlarını daha üst yönetimlere aktarmada, muhtarlarımızın rolü büyüktür”
Tatar'dan muhtarlarla ilgili açıklama
Niye birlik olamıyoruz!
Niye birlik olamıyoruz!
banner405
Flaş Haber
Gönyeli'de korkutan kaza!
Kapat

Üniversitenin sosyal tesislerinde yangın çıktı

22 Ekim 2022 Cumartesi 12:21
Üniversitenin sosyal tesislerinde yangın çıktı

22.10.2022 tarihinde, saat 03:45 sıralarında, Arapköy’de bulunan bir üniversiteye ait sosyal tesislerin bir odasında, muhtemelen komidin üzerindeki ynar vaziyetteki mumun devrilerek yere düşmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, oda içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları, beyaz eşyalar, kıyafetler, balkon kapısı ve tüm elektrik tesisatı yanarak zarar görmüş, odanın tüm duvarları ise çıkan duman islenmiştir. Ayrıca, çıkan yangının 3 ayrı odaya sirayet etmesi sonucu bir odanın camı kırılmış, diğer bir odanın ise kapısı ve klima iç ünitesi yanarak zarar görmüş ve çıkan dumandan tüm odaların duvarları islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Emirsoylu tutuklu yargılanacak
Emirsoylu tutuklu yargılanacak
Çakma İtalyan yakalandı
Çakma İtalyan yakalandı
Tilki 18 ay - Gökdeniz 24 ay hapis yatacak
Tilki 18 ay - Gökdeniz 24 ay hapis yatacak
507 gün kaçak kaldı
507 gün kaçak kaldı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Pekar 4 gün daha tutuklu kalacak
Pekar 4 gün daha tutuklu kalacak
Elektrik kabloları kısa devre yaptı! Yangın çıktı
Elektrik kabloları kısa devre yaptı! Yangın çıktı
Toplam 51 emare mahkemeye sunuldu
Toplam 51 emare mahkemeye sunuldu
Tosunoğlu İhale kaybetmeyi hazmedemedi mi?
Tosunoğlu İhale kaybetmeyi hazmedemedi mi?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim