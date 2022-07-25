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Umut Öksüz ve Selçuk Yılmaz tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da sakin Umut Öksüz’ün evindeki partide, zanlı Selçuk Yılmaz’ın T.M isimli kadını zorla dudağından öptüğü, Güney Kıbrıs’a kaçan E.K isimli kişinin ise tecavüz ettiği gerekçesiyle aleyhinde soruşturma başlatıldı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:30
Umut Öksüz ve Selçuk Yılmaz tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sakin Umut Öksüz’ün evindeki partide, zanlı Selçuk Yılmaz’ın T.M isimli kadını zorla dudağından öptüğü, Güney Kıbrıs’a kaçan E.K isimli kişinin ise tecavüz ettiği gerekçesiyle aleyhinde soruşturma başlatıldı. Polis, zanlı Umut Öksüz’ün, tecavüze uğrayan  T.M.’nin polise şikayette bulunmasını geciktirip, E.K isimli arkadaşının yurtdışına kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle teminat duruşmasına çıkarıldı.  

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Umut Öksüz’ün Ağır Bir Suça Feri Fail suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20.07.2022 tarihinde Lefkoşa’da cinsel tecavüz suçunu işlediğini bilen zanlı Umut Öksüz’ün, arkadaşı E.K.'nin cezadan kurtulmasını mümkün kılmak amacı ile müşteki T.M.’nın şikayetçi olmaması hususunda “Şikayetçi olma başım ağrır, ben hallederim. Şikayetçi olursan ortada Umut diye bir şey kalmaz" sözlerini söylemek ve şikayetin polise yapılmasından önce E.K. ile konuşmak sureti ile adı edilenin 21 Temmuz 2022 tarihinde KKTC‘den çıkış yaparak kaçmasına imkan sağladığı yönünde tahkikat başlatıldığını anlattı. Polis, zanlı E.K’nin Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Umut Öksüz’ün 22 Temmuz 2022 tarihinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve 23 Temmuz 2022 tarihinde kefalet senedi imzalanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesinde teminata çıkartılmak üzere hazır olunmasının sağlandığını belirtti. Sevinç,  zanlı Selçuk Yılmaz’ın Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa adresinde eğlenmek için giden zanlı Selçuk Yılmaz’ın aynı ikametgâh içerisinde dans eden T.M.' yi arzusu hilafına cinsel davranışla kasten dudaklarından öpmek sureti ile cinsel saldırıda bulunduğu yönünde tahkikat başlatıldığını anlattı. Polis, tahkikatın henüz tamamlanmadığını ancak iki zanlının da tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığını söyleyerek,  KKTC vatandaşı olan iki zanlının da uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad iki zanlının da yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminata yatırması, zanlı Öksüz için KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlı Yılmaz’ın için KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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