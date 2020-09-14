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Ulukurt serbest bırakıldı

Girne’de meydana gelen mülke tecavüz ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Metin Ulukurt hakkındaki şikayet geri çekildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 19:53
Ulukurt serbest bırakıldı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen mülke tecavüz ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Metin Ulukurt hakkındaki şikayet geri çekildi. Şikayetin geri çekilmesiyle Ulukurt hakkındaki ceza soruşturması bitti. Ulukurt mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Ulukurt,  2020 yılı Şubat- Ağustos ayları içerisinde Girne’de Lorraıne Susan O’Braın’a ait evin ana giriş kapısının kilidini değiştirip, izinsiz olarak ikametgâh içerisine giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Zanlı ev sahibinin avukatının şikayeti üzerine tutuklanmış, mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bu süre içerisinde Ulukurt hakkında yapılan şikayet geri çekildi.

Ulukurt, serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Metin Ulukurt
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