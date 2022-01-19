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Ulu orta yerde kavga edip, birbirlerini yaraladılar!

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ve Tecavüzkâr Alet taşıma Kavga Rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlılar Abiola Afeez Adelaju ve Gideon Eyitemi Apoh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 13:29
Ulu orta yerde kavga edip, birbirlerini yaraladılar!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, huzurda bulunan zanlı-1 Abiola Afeez Adelaju ve zanlı 2 Gideon Eyitemi Apoh’un Yaralama ve Tecavüzkar Alet taşıma Kavga Rahatsızlık methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 18.01.2022 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık caddesi üzerinde faaliyet gösteren Altunçay Market arka kısmında zanlı 1 Lefkoşa'da sakin Abiola Afeez Adelaju (E-28-Nijerya-Öğrenci) bir taraf olup nefesinde 181 promil etil alkol bulunduğu bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve tespit edilemeyen kırık bira şişesi ile diğer taraf olan zanlı 2 Lefkoşa'da sakin Gideon Eyitemi Apoh’un (E-28 Nijerya-Öğrenci) sol ön koluna 10cm'lik, sağ üst kol dirseğine 5cm kesi atmak suretiyle ve zanlı 2 ise tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen kırık bira şişesi ile zanlı 1 in sol ön koluna 5 cm'lik kesi atmak suretiyle birbirlerini yaralayıp bir kavgada yer aldıklarını anlattı.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile aranmakta olan emareler olduğunu söyledi. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceklerinden bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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