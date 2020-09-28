Ülkeye yasa dışı kaçak giren şahıs mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’den KKTC’ye yasa dışı bir şekilde gelen Suriyeli Shadi Alkhalaf bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay mahkemede mesele ile ilgili olguları akatardı.

Polis, 25 Eylül 2020 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Girne’de şüpheli bir şekilde görülen zanlının üst aramasının yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının üzerinden kimlik çıkmadığını ve ülkeye yasa dışı yollardan girdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde kişi başı 2 bin 500 dolar vererek 3 arkadaşıyla ismini bilmediği bir şahıs tarafından Türkiye’den KKTC’ye getirildiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlı ile beraber ülkeye gelen 3 mülteci ile onların ülkeye yasa dışı getiren şahsın arandığını kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.