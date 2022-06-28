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Ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalandı

Kaçak yollardan ülkeye giriş yapan Suriyeli Ahmat Hindi bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Aslan olguları aktardı.

28 Haziran 2022 Salı 22:23
Ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaçak yollardan ülkeye giriş yapan Suriyeli Ahmat Hindi bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Aslan olguları aktardı.

Aslan, zanlının önceki gün Girne Adli Şube’ye gelerek,  22 Haziran tarihinde 13 kişiyle birlikte tekne ile Kuzey Kıbrıs’a onaylanmamış bir limandan giriş yaptıklarını, karaya indikten sonra 13 kişinin başka yerlere kaçtığını, ayağının sakat olmasından dolayı kendisinin kaçamadığını söyleyerek, yardım istediğini anlattı.  Aslan, zanlının ifadesinde kaçak yollarla Kıbrıs’a gelmek için insan tacirlerine para ödediklerini anlattığını söyledi. Polis, soruşturma başlatıldığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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