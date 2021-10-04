Ülkeye kaçak koyun getiren zanlılar tutuksuz yargılanacak

Ülkeye kaçak olarak getirilen koyunlar ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmet Karşılı ve Burak Toksoy yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Madali, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinden alınan bir bilgide 29.09.2021 tarihinde saat 16:30 raddelerinde Cihangir bölgesinde bulunan Etsan mezbahasına gelen Kırıkkale'de sakin Ahmet Karşılı’nın (E-39-KKTC-Hayvancı) beraberinde getirmiş olduğu 53 adet küçükbaş koyunu kesmek için gerekli işlemleri yaptırdığı esnada yine ayni yerde o esnada görevde bulunan ve veteriner dairesinde memur olarak görev yapan Lefkoşa'da sakin Burak Toksoy’un yapmış olduğu kontrolde konu hayvanların kulak numaralarının kaçak olduğu şüphesiyle yapılan incelemede hayvanların 23 tanesinin Güney Kıbrıs'a ait çipli oldukları, KKTC veteriner dairesine ait kulak numaralarının ise Vadili veteriner dairesinde teknisyen olarak görev yapan Kırıkkale' de sakin memur Serkan Çavuşoğlu’nun (E-49) tarafından hayvanların kulaklarına takıldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, konu koyunların emare olarak zapt edilip, devlet üretme çiftliğine teslim edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili Serkan Çavuşoğlu’nun gerekli kontrolü, sorgulamayı yapmadan huzuruna getirilen koyunlarla ilgili kulak numarası işlemini gerçekleştirerek görevinde ağır bir ihmalde bulunmakla methaldar olduğunu söyledi. Polis, koyunların Veteriner Dairesi görevlileri tarafından yapılan genel kontrolde KKTC’de olmayan bir sistem olan çipin karınlarında olduğunu ve bu çipin Güney Kıbrıs’ı simgeleyen CY yazılı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.