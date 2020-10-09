Ülkeye kaçak girişlere Suriye’den sonra Bangladeş de katıldı

İnsan kaçakçıları tarafından sürat tekneleri ile kıyılarımıza getirilip bırakılan ve genellikle Suriye uyruklu kişilerin oluşturduğu kanunsuz girişlere bu sefer Bangladeş uyruklu 2 kişi katıldı.

9.10.20 tarihinde saat 01.00 raddelerinde, Gazimağusa’da devriye görevi ifa eden polis ekibi tarafından Akyar kara sınır kapısı yanında tespit edilen ve yapılan muhaceret kontrolünde, onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yaptıkları belirlenen Bangladeş uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Zanlılara PCR testi yapıldığı ve toplum sağlığı ön planda tutularak yasal zorunluluk olan7 gün Karantina sürecinde kalacak olmaları nedeniyle bugün 9.10.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yapılacak tutukluluk duruşmaları iddia makamının talebi ve yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında yapılarak haklarında 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Ersoy Saydağ, 9.10.20 tarihinde saat 01.00 raddelerinde devriye gezen bir polis ekibinin 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Akyar sınır kapısı civarında yaya olarak yürümekte olan zanlıları tespit edilerek sorgulandıklarını belirtti. Yapılan muhaceret sorgulamalarında zanlıların onaylanmamış bir limandan kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptıklarının belirlenmesiyle tutuklandıklarını söyleyen PM Saydağ, ihraç işlemlerinin başlatılmış olduğuna dikkat çektikten sonra zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi. (MHA)