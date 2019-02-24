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Ülkeye izinsiz şans oyunu makinası ithal etti

Ülkeye izinsiz şans oyunu makinası ithal etti

24 Şubat 2019 Pazar 11:36
Ülkeye izinsiz şans oyunu makinası ithal etti

Ülkeye izinsiz şans oyunu makinası ithal etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2019 Ocak ve Şubat ayları arasında meydana gelen izinsiz şans oyunu makinası bulundurma ve ithal etme suçlarından yakalanan zanlı Şahin Doğan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Çürümleri Önleme şubesinde görevli polis memuru Kemal Özkılıç olayla ilgili bulguları aktardı. Özkılıç huzurda bulunan zanlı Şahin Doğan’ın 2019 Ocak ve Şubat ayları arasında Lefkoşa'da meydana gelen izinsiz şans oyunu makinesi ithal etmek, tasarrufunda, Kontrolünde Kanunsuz şans oyun makinesi bulundurmak ve kumar oynatmak meselesine methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olara gönüllü ifade verdiğini, ve suçunu itiraf ettiğini ayrıca ithal etmiş olduğu toplam 7 makinanın birinin poliste emare tutulduğunu bir adetinin başka kahvede olduğunu ve geriye kalanın zanlının evinde olduğunu belirtmesi üzerine onlarında emare olarak toplanması gerektiğini belirterek ilk etapda tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 24.02.2019 12:46
Anahtar Kelimeler:
şans OyunuŞahin Doğan
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