Ülkeye araç bagajında girdi...

Olayla ilgili polis memuru Ali Gencer, zanlı Mildred Solis’in Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçlarından tutuklanan tutuklandığını belirtti.
Gencer, polis kontrollerinde zanlının KKTC’ye yasal yolla girişinin olmadığı ve düne kadar KKTC’de izinsiz bulunduğunun belirlendiğini belirtti.
Gencer, incelenecek kamera kayıtları ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.