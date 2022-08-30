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Ülkeye 54 Suriyeli mülteciyi kaçak olarak getiren zanlılar 4 gün daha tutuklu kalacak

Girne Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen Akdeniz Operasyonunda ülkeye kaçak giriş yapan 54 Suriyeliyi ülkeye getirdikleri tespit edilen 10 kişi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

30 Ağustos 2022 Salı 13:06
Ülkeye 54 Suriyeli mülteciyi kaçak olarak getiren zanlılar 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen Akdeniz Operasyonunda ülkeye kaçak giriş yapan 54 Suriyeliyi ülkeye getirdikleri tespit edilen 10 kişi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, 19.08.2022 tarihinde, saat 03.30 raddelerinde, Akdeniz Köyünün kuzeyinde onaylanmamış liman olmayan bir yerden iki adet zodyak tipi surat tekne ile yaşları 3 ila 13 arasında değişen, 11 çocuk, 4 yetişkin kadın ve 39 yetişkin erkek olmak üzere toplam 54 Suriyeli şahsın KKTC'ye izinsiz giriş yaptıklarını söyledi. Şengil, 32 mülteci ayni tarihte saat 12.30 raddelerinde bahse konu mevkide ormanlık alan içerisinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirti. Şengil, 22 tanesini ise 20.08.2022 tarihinde aynı civarda  tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı. Konu teknelerin bulunduğu mevkide terk edilmiş bir vaziyette bulunan Van aracın İsmail Dağcıl’a ait olduğunun belirlendiğini söyleyen Şengil, Akdeniz köyünde tespit edilerek yapılan sorgusunda, zanlının Onur Güren’in organizasyonu ile Edip Yeşilyurt, Hazer Söyler ile birlikte bahse konu alanda bulunduklarını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, teknelerde bulunan kaptan ve yardımcılarını, Onur Güren'in olay yerinden alarak, ayrıldığını açıkladı.

Polis, Hazar Söyler,  Cemal Bozalan’ın İsmail Dagcıl'ın işletmediğini yaptığı market içerisinde tespit edilerek Çamlıbel polis karakoluna götürüldüklerini açıkladı. Hazar Söylerin gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

 Cemal Bozalan’ın ise olay yerinde olduğu bir esnada Onur Güren'in kendisini aradığını ve Onur bilgi verdiğini anlattığını açıklayan polis,  Güren'in, Edip Yeşilyurt ile birlikte tekne kaptan ve yardımcılarını, İsmail Dağcıl'ın babası olan Oktay Dağcıla ait Kermiya Devlet Sosyal Konutları, Lefkoşa adresindeki ikametgâha yerleştirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Onur Güren ve Edip Yeşilyurt’un SY 057 plakalı araç içerisinde tespit edildiklerini ifade eden polis, Güren'in ast aramasında Toyota marka salon araç ve bir ev anahtarı bulunduğunu açıkladı.  Şengil, anahtara ait dairede yapılan aramada Kaan Kızılaya ve Enver Uslu’nun salonda Yakup ve Vedat Ardes’in ise mutfak kısmında saklanır vaziyette tespit edildiklerini açıkladı. Polis, Gazimagusa'da sakin Ahmet Danact'un da tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili 5 kişiden ifade aldıklarını, kameraların ve zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, aranan 2 kişi olduğunu ifade eden polis,  meselenin ağır ceza mahkemesinin sorumluluk sahasına giren 10 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu ifade ederek,  ek süre istedi.

Kararını açıklayan mahkeme yürütülmekte olan bir soruşturma olduğuna vurgu yaparak, zanlıların 4 gün daha  tutuklu kalmasına emir verdi.

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