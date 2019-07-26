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Ülkeden kaçmasına yardım etti!

Ülkeden kaçmasına yardım etti!

26 Temmuz 2019 Cuma 18:21
Ülkeden kaçmasına yardım etti!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeden çıkışı yasak olan Veysel Doğan isimli şahsın yasa dışı yollardan kaçmasına yardım eden İbrahim Açıkbaş bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı İbrahim Açıkbaş’ın 2019 yılı Haziran ayı içerisinde teminat altında olduğu için ülkeden çıkışı yasak olan Veysel Doğan isimli şahsın yasa dışı yollardan kaçmasına yardım ettiğini söyledi. Polis, yapılan araştırmada Girne’de 2018 yılı Nisan ayında meydana gelen kavga, ayaklanma suçlarına karışan Veysel Doğan’ın ülkeden yasa dışı bir şekilde çıkış yapıp Mersin-Taşucu Limanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığını belirlediklerini ifade etti. Veysel Doğan ile zanlıya ait cep telefonu hatlatının incelendiğini, aralarında birçok görüşme tespit edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti. Polis, zanlının Lefkoşa’da 2017 yılında yaşanan bir kavga meselesinden dolayı askıda davası olduğunu da belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim AçıkbaşYasa Dışı YolVeysel DoğanKacak
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