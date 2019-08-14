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Ülkeden ihraç edilecekler

Ülkeden ihraç edilecekler

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:12
Ülkeden ihraç edilecekler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen kaçak operasyonunda ülkede kaçak oldukları tespit edilen Pakistan uyruklu zanlılar Ghulam Murtaza, Muhammad Tarıq, Muhammad Bılal, Salad Uddın ve Hindistan uyruklu Ampitral Sıngh tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Can Mulla, 13.08.2019 tarihinde Güzelyurt'ta tespit edilen Pakistan uyruklu zanlılar Ghulam Murtaza, Muhammad Tarıq, Muhammad Bılal, Salad Uddın ve Hindistan uyruklu Ampitral Sıngh’in KKTC'de ikamet izinsiz ve çalışma izinsiz suçlarından methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Mulla, Muhaceret Şubesi'nden yapılan soruşturmada; zanlı Ghulam Murtaza’nın 07.11.2012, zanlı Muhammad Tarıq’ın 27.04.2018, Muhammad Bılal’ın 07.05.2018, Ampitral Sıngh’in 08.10.2018 ve Salad Uddın’in 17.05.2018 tarihlerinden itibaren ön izin şartlarını yerine getirmediklerinden dolayı bugüne kadar KKTC de ikamet izinsiz ve çalışma izinsiz olarak kalmakta olduklarının tespit edildiğini anlattı. Mulla, İçişleri Bakanlığı'ndan alınacak ifadeler ve yazışmalar olduğuna değinip, zanlıların ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Murtaza, kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmalarına ve zanlı Ghulam Murtaza’nın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakKktcGüzelyurt
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