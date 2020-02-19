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Ülkeden ihraç edilecekler

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Suriye uyruklu Mahmud Al Muhammed ile Marvan Zobidu tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Ülkeden ihraç edilecekler

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Suriye uyruklu Mahmud Al Muhammed ile Marvan Zobidu tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 19:28
Ülkeden ihraç edilecekler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Suriye uyruklu Mahmud Al Muhammed ile Marvan Zobidu tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Alibaba, 18 Şubat tarihinde Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde 2015 yılından beridir KKTC’de izinsiz ikamet eden Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beridir kaçak kalan Mahmud Al Muhammed’in tespit edilerek yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlı Marvan Zobidu’nun üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığını ifade etti.

Polis, zanlının kimliği ile ilgili herhangi bir izahatta bulunamadığını söyledi. Her iki zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatılacağını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlılar ise Suriye’den savaştan kaçtıklarını, ailelerinin öldüğünü ifade ederek, mülteci olmak istediklerini beyan etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına, doktor kontrolünden geçirilmesine ve gerek görülürse hastanede muhafaza edilmelerine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mahmud Al MuhammedMarvan ZobiduKacakGirne
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