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Ülkeden ihraç edilecekler

Ülkeden ihraç edilecekler

28 Ocak 2020 Salı 19:13
Ülkeden ihraç edilecekler

Ülkeden ihraç edilecekler

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yapılan kontrollerde ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilerek tutuklanan zanlılar Ali Naqui ve Kyran Abbas bugün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 24 Ocak’ta Girne’de gerçekleştirilen rutin kontrollerde zanlılar Ali Naqui ve Kyran Abbas’ın ülkede kaçak olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını, soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
KacakGirneAli NaquiKyran Abbas
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