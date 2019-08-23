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Ülkeden ihraç edilecekler

Ülkeden ihraç edilecekler

23 Ağustos 2019 Cuma 17:58
Ülkeden ihraç edilecekler

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de operasyonlarda yakalanan 7 ikamet izinsiz şahıs bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gürtuna, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında,  Mehtap Akhtar ,Mumamah İrfan, Majid Ali, Asfag Amin, Sohobib Akhtar, Shadid Mahmod, Ghalib Hussein’in ülkede ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edilerek suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Gürtüna, yapılan kontrollerde Pakistanlı zanlılar Mehtap Akhtar 2017, Mumamah İrfan 2017, Majid Ali 2018, Asfag Amin 4 aydır, Sohobib Akhtar 4 aydır, Shadid Mahmod 6 aydır, Ghalib Hussein 3 aydır ülkede kaçak yaşadıklarını söyledi.

Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını, dün alınan bir gün tutukluluk süresinin yetersiz kaldığını kaydeden polis, ek süre istedi.

Mahkeme, haklarında ihraç işlemleri yürütülen zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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