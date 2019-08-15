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Ülkeden ihraç edilecekler

Ülkeden ihraç edilecekler

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:30
Ülkeden ihraç edilecekler

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Burcan Apartmanı'nın çatısında yaşam süren ve ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Bangladeşli 5 zanlı bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Girne’de Burcan Apartmanı'nın çatısında yaşayanlar olduğuna dair aldıkları ihbar üzerine olay yerine gidip, kontrol yaptıklarını söyledi. Polis, söz konusu yerde yapılan kontrolde apartmanın damında 7 kişi tespit ettiklerini belirtti. Yapılan kimlik kontrolünde 7 kişiden Khokan Miah, Ali Akram, Sevhket Abu, Ronni Mham ve Ali Khan’ın ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini ifade etti. Zanlıların gözaltına alınıp, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlılar hakkında ihraç işlemleri de başlatıldığını ifade etti. İhraç işlemlerinin devam ettiğini belirten polis, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlılar hakkında 8 gün daha tutukluluk emri verdi.

Son Güncelleme: 15.08.2019 17:39
Anahtar Kelimeler:
ApartmanGirneKacak
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