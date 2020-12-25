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Ülkeden ihraç edilecek

Girne’de kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Ishaya Maitims bugün mahkemeye çıkarıldı.

25 Aralık 2020 Cuma 20:35
Ülkeden ihraç edilecek
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Ishaya Maitims bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 23 Aralık 2020 tarihinde darp edildiği gerekçesiyle Adli Şube’ye şikayete geldiğini, ifadesi alındıktan sonra muhaceret kaydına bakıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 9 Eylül 2015 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının görüldüğünü aktardı. Polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını, 24 Aralık 2020 tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Zanlı hakkında ihraç işlemleri de başlatıldığını kaydeden polis, ayrıca bazı beyanlarda bulunduğunu, iddialarının araştırılacağını söyleyerek, 7 gün ek süre istedi.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının 7 daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ishaya Maitims
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