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Ülkeden ihraç edilecek

06 Ekim 2020 Salı 16:17
Ülkeden ihraç edilecek
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Nijeryalı öğrencinin tutukluluğu 8 gün daha uzatıldı

İkamet iznini yenilemediği için aleyhinde ihraç çalışması başlatıldı

KKTC’ye üniversite eğitimine gelen öğrencilerin bilerek veya bilmeyerek yasal işlemler konusunda yapmış oldukları hatalar nedeniyle beklemedikleri bir anda tutuklanmalarına ve ihraç edilmelerine, eğitimlerinin de yarım kalmasına neden oluyor.

Gazimağusa’da bir üniversitede eğitim görmekte olan Nijerya uyruklu Mojirayo Esther Onoba kalmakta olduğu yurtta yaşadığı sıkıntıları aktarmak için 2.10.20 tarihinde gitmiş olduğu Gazimağusa Polis Müdürlüğü adli şubede yapılan muhaceret kontrolünde 30.9.2019 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesiyle tutuklanmış ve hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

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Aleyhinde KKTC’de izinsiz ikamet suçlamasıyla dosya tanzim edilen ve ihraç işlemleri başlatılan zanlı aleyhine alınan 3 günlük tutukluluk emrinin sona ermesiyle bugün 6.10.20 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı ve tutukluluğu 8 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren BPM Meltem Uçar, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. BPM Uçar, 2.10.20 tarihinde bir şikâyeti ile ilgili adli şubeye gelen zanlının yapılan muhaceret soruşturmasında KKTC’deki ikamet izninin 30.9.2019 tarihinde hitam bulduğunun belirlenmesiyle tutuklandığını ve aleyhinde ihraç işlemleri başlatıldığını söyledi.

Savcı Hasan Boşnak’ ın sorusuna cevap veren BPM Uçar zanlının Gazimağusa’da bir üniversitede halen aktif öğrenci olduğunu belirterek 30.9.19 tarihinde sona eren ikamet iznini yenilemediğinden dolayı aleyhinde dosya tanzim edilip ihraç işlemleri için çalışma başlatıldığını söyledi.

Zanlının ihraç edilmesi için başlatılan çalışmaların henüz bir sonuç vermediğine dikkat çeken BPM Uçar, zanlının serbest kalması halinde ayni suçu işlemeye devam edeceği nedeniyle tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

 Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 06.10.2020 16:25
Anahtar Kelimeler:
Mojirayo Esther Onoba
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