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Ülkeden ihraç edilecek

Girne bölgesinde gerçekleştirile rutin kontrollerde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Ülkeden ihraç edilecek

Girne bölgesinde gerçekleştirile rutin kontrollerde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 19:10
Ülkeden ihraç edilecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne bölgesinde gerçekleştirile rutin kontrollerde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 8 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne bölgesinde yapılan kontroller sırasında zanlının 1 Temmuz 2005 tarihinden beri KKTC'de ikamet iziniz olarak bulunduğunu tespit edip, tutukladıklarını söyledi. Polis, zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını ancak işlemlerin henüz bitmediğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KacakZülkifli Aslan
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