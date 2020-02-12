Ülkeden ihraç edilecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne bölgesinde gerçekleştirile rutin kontrollerde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 8 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne bölgesinde yapılan kontroller sırasında zanlının 1 Temmuz 2005 tarihinden beri KKTC'de ikamet iziniz olarak bulunduğunu tespit edip, tutukladıklarını söyledi. Polis, zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını ancak işlemlerin henüz bitmediğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.