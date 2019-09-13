banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103072
ALTIN
271.786
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.0908
EURO
6.2796
Cep telefonları incelenecek
CEP TELEFONLARI İNCELENECEK
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Bulduğu cep telefonunu çaldı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner307
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Ülkeden ihraç edilecek

Ülkeden ihraç edilecek

13 Eylül 2019 Cuma 18:37
Ülkeden ihraç edilecek

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalışma izni biten ancak parası olmadığı için ülkesine gitmek için polisten yardım isteyen Tanvır Hüseyin bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 9 Eylül tarihinde Girne’de adli şubeye gelerek 7.07.2019 tarihinden beridir ülkede ikamet izinsiz olduğunu, çalışma izninin bittiğini ancak parası olmadığı için ülkesine geri dönemediğini söyleyip, polisten yardım istediğini söyledi. Zanlı hakkında başlatılan ihraç işlemlerinin henüz tamamlanmadığını kaydeden polis, işlemlerin bitmesi için 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
KktcKacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 yaşındaki komşusunun kızına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor
15 yaşındaki komşusunun kızına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor
Cep telefonları incelenecek
Cep telefonları incelenecek
İsmet Şahin konuştu, çete yakalandı
İsmet Şahin konuştu, çete yakalandı
Sahtekarlıkla araç satan 2 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor!
Sahtekarlıkla araç satan 2 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor!
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Şahin 5 gün tutuklu kalacak
Şahin 5 gün tutuklu kalacak
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Bulduğu cep telefonunu çaldı
Bulduğu cep telefonunu çaldı
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim