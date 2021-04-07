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Ülkede kaçan ikamet eden Elie Irenge Matetu 2 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da polise evsiz olduğu için gelerek yardım talebinde bulunan zanlı Elie Irenge Matetu’nun ülkede kaçak olarak bulunduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:23
Ülkede kaçan ikamet eden Elie Irenge Matetu 2 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı.

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Polis memuru Doğukan Can, Zanlı ELIE IRENGE MATETU’un 6 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye evsiz olduğu için yardım talebiyle geldiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde, konu şahsın 30 Eylül 2020 tarihinden beridir KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile iligli larak zanlının beyanları olduğunu ve bu beyanlarının araştırılacağını, Muhaceret Dairesi ile YDÜ’de  zanlı ile ilgili ifade temin edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapda zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tema Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Elie Irenge MatetuKktcde Izinsiz Ikamet
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